Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью 13 декабря и под утро враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, критическая инфраструктура и электротранспорт Николаева.

Все объекты критической инфраструктуры перевели на генераторы.

Известно о пяти пострадавших в Николаеве. Госпитализированы три человека – 43-летний мужчина, 48-летняя женщина и 16-летняя девушка. У всех состояние средней тяжести. Двум людям медпомощь оказали амбулаторно.

Напомним, 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены энергообъекты и дома, есть пострадавшие.