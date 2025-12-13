Одна з наймасованіших атак на Одещину: пошкоджені енергообʼєкти та будинки, є постраждалі

Фото: ДСНС

Російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

"Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак ворога. Впродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури", – йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Пошкоджені будинки, цивільні та пожежне авто, адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики.

"Всю ніч вогнеборці ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок влучань. Попри постійні повітряні тривоги рятувальники приборкали масштабне займання цивільного судна”, – зазначили у ДСНС.

Також сталося загоряння на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією.

Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені понад 100 вогнеборців.

В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням.

За попередньою інформацією, постраждали чотири людини. Інформації про загиблих немає.

Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, 12 грудня росіяни вдарили по Костянтинівці та Дружківці на Донеччині. Дві людини загинули, семеро дістали поранення.