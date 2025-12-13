20:50  12 грудня
В Україні змінились ціни на молочні продукти: які зараз цінники в супермаркетах
15:33  12 грудня
Синоптик попередила українців про сніг та морози
22:30  12 грудня
Ведучий Олексій Суханов зізнався, чому в нього не було дітей з колишньою дружиною
UA | RU
UA | RU
13 грудня 2025, 09:46

Одна з наймасованіших атак на Одещину: пошкоджені енергообʼєкти та будинки, є постраждалі

13 грудня 2025, 09:46
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

"Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак ворога. Впродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури", – йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Пошкоджені будинки, цивільні та пожежне авто, адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики.

"Всю ніч вогнеборці ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок влучань. Попри постійні повітряні тривоги рятувальники приборкали масштабне займання цивільного судна”, – зазначили у ДСНС.

Також сталося загоряння на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією.

Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені понад 100 вогнеборців.

В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням.

За попередньою інформацією, постраждали чотири людини. Інформації про загиблих немає.

Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, 12 грудня росіяни вдарили по Костянтинівці та Дружківці на Донеччині. Дві людини загинули, семеро дістали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли інфраструктура Одеська область постраждалі руйнування наслідки
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Уряд затвердив виплати у випадку загибелі чи поранення журналістів
13 грудня 2025, 12:59
Росія завдала комбінованого удару по Україні: 30 ракет і понад 450 безпілотників
13 грудня 2025, 12:34
В Одесі після масованої атаки є перебої з подачею води та тепла, немає світла
13 грудня 2025, 11:47
Росіяни масовано атакували енергетику України: без світла залишилась низка регіонів
13 грудня 2025, 11:22
Наслідки атаки на Кіровоградщину: без світла залишилися 19 населених пунктів
13 грудня 2025, 10:51
Масована атака на Миколаївщину: є знеструмлення у двох районах
13 грудня 2025, 10:22
Ведучий Олексій Суханов зізнався, чому в нього не було дітей з колишньою дружиною
12 грудня 2025, 22:30
"Я чинний співробітник МВС": лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк прокоментував хейт на його бенд через бронювання
12 грудня 2025, 22:15
Ведучий Холостяка Григорій Решетнік відверто розповів про кризу в шлюбі
12 грудня 2025, 21:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »