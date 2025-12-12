На Одещині обстріли РФ залишили без світла понад 90 тис. родин

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі росіяни вкотре били по енергетичним об'єктам на Одещині – завдали удару по підстанції ДТЕК. Це вже двадцята підстанція в регіоні, яка зазнала значних пошкоджень

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

За даними енергетиків, 40 тисяч родин вже отримали електропостачання через резервні схеми, проте ще понад 90 тисяч залишаються без світла.

У компанії зазначили, що всі аварійні служби області працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та ліквідувати наслідки ударів.

Під обстріл також потрапив об’єкт іншої енергетичної компанії.

Нагадаємо, вночі 12 грудня російські військові знову масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури. Вогнеборці їх ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих немає.