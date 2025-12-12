12:49  12 грудня
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
12 грудня 2025, 11:18

На Одещині обстріли РФ залишили без світла понад 90 тис. родин

12 грудня 2025, 11:18
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вночі росіяни вкотре били по енергетичним об'єктам на Одещині – завдали удару по підстанції ДТЕК. Це вже двадцята підстанція в регіоні, яка зазнала значних пошкоджень

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

За даними енергетиків, 40 тисяч родин вже отримали електропостачання через резервні схеми, проте ще понад 90 тисяч залишаються без світла.

У компанії зазначили, що всі аварійні служби області працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та ліквідувати наслідки ударів.

Під обстріл також потрапив об’єкт іншої енергетичної компанії.

Нагадаємо, вночі 12 грудня російські військові знову масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури. Вогнеборці їх ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

12 грудня 2025
Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців
12 грудня 2025, 14:58
На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55
Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44
Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41
На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40
У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29
У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25
На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18
На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей
12 грудня 2025, 14:10
Загиблий та поранені: у Житомирі судитимуть підлітків, які влаштували теракт
12 грудня 2025, 13:55
07 серпня 2025
