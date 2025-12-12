Фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури. Вогнеборці їх ліквідували.

Також пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля та гараж.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Психологи ДСНС надали допомогу 14 мешканцям прилеглих будинків, серед них – троє дітей.

Через атаку низка населених пунктів тимчасово залишилась без світла.

"Відновлювальні роботи вже тривають. Критична інфраструктура працює від генераторів", – зазначив очільник ОВА,

Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, в ніч на 12 грудня внаслідок ворожої атаки міська інфраструктура Одеси, зокрема електро- та водопостачання, зазнала ушкоджень.