На Одещині через нічну атаку пошкоджений енергетичний об’єкт

Фото: ОВА

Вночі 11 грудня Одещина пережила чергову ворожу атаку ударних БПЛА, спрямовану на знищення цивільної, енергетичноі та транспортної інфраструктури регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідували сили ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики. Виникли пожежі, їх ліквідували рятувальники.

Також ушкоджень зазнали два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, в ніч на 11 грудня Росія протягом майже п'яти годин масовано атакувала територію України ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Основний удар прийняв на себе Кременчук.