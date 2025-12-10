В Одесі викрили організаторів нелегального онлайн-покеру
Правоохоронці викрили ділків, які без ліцензії проводили азартні онлайн-ігри
Про це повідомляє RegioNews із посиланням Бюро економічної безпеки.
Двоє одеситів через спеціальний мобільний додаток організували "онлайн-покер". Гравці переказували гроші на рахунки адміністраторів і отримували електронні жетони для участі – виграші чи програші залежали від карткової комбінації.
За оцінками правоохоронців, що щомісячний обіг сервісу перевищував пів мільйона гривень.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів у Пересипському районі Одес вилучили мобільні телефони, покерні карти, фішки, чорнові записи та автомобіль, який використовували для реклами.
Організаторам оголосили підозру за ч. 2 ст. 203-2 КК України (незаконне проведення азартних ігор, лотерей).
Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.
Нагадаємо, раніше правоохоронці завершили досудове розслідування щодо вісьмох осіб, які забезпечували роботу нелегальних гральних закладів в Одесі. Справу передали до суду.