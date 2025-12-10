Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій маршрутки збив 67-річного чоловіка, коли той переходив дорогу в невстановленому місці.

Пішохода доставили до лікарні, де він, на жаль, помер. Водій та пасажири маршрутки не постраждали.

Правоохоронці перевірили 46-річного водія на стан сп’яніння – він був тверезим.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Призначена низка судових експертиз. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вранці 9 грудня на Броварському проспекті у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Audi. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.