В Одесі маршрутка на смерть збила чоловіка
ДТП сталася ввечері 9 грудня в Київському районі міста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій маршрутки збив 67-річного чоловіка, коли той переходив дорогу в невстановленому місці.
Пішохода доставили до лікарні, де він, на жаль, помер. Водій та пасажири маршрутки не постраждали.
Правоохоронці перевірили 46-річного водія на стан сп’яніння – він був тверезим.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Призначена низка судових експертиз. Триває досудове розслідування.
