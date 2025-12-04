Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це передає RegioNews із посиланням на ДТЕК.

"9 500 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 51 800 – тимчасово без світла", – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику.

У ДТЕК наголосили, що пошкодження на об’єкті значні – ремонт потребуватиме часу.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атакиворожих безпілотників. Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури, постраждали шестеро людей.