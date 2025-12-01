Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками

Росіяни атакували Одещину безпілотниками: що відомо про наслідки
В ніч на 1 грудня російські військові атакували Одеську область ударними безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучань в Овідіополі виникли пожежі у двох окремо розташованих будівлях, які рятувальники ліквідували.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, внаслідок атаки російських дронів вранці 1 грудня у Миколаєві спалахнула пожежа на покрівлі багатоповерхівки.
01 грудня 2025
