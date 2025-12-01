Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками

Фото: ДСНС

В ніч на 1 грудня російські військові атакували Одеську область ударними безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучань в Овідіополі виникли пожежі у двох окремо розташованих будівлях, які рятувальники ліквідували.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських дронів вранці 1 грудня у Миколаєві спалахнула пожежа на покрівлі багатоповерхівки.