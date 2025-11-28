На Одещині знищили чергову морську міну
Військовослужбовці ВМС виявили та знищили в Одеській області морську міну
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВМС ЗСУ.
"Військові моряки ВМС України нейтралізували морську міну, виявлену в акваторії Одещини", – йдеться у повідомленні.
Міну знищили у встановленому порядку шляхом контрольованого підриву, що дозволило усунути загрозу для судноплавства та населення прибережної зони.
Нагадаємо, 13 листопада у Херсоні на російських мінах підірвалися дві "швидкі". На щастя, ніхто не постраждав.
