Поліція розслідує обставини смертельної ДТП в Одеській області

Фото: поліція

ДТП сталася в середу, 26 листопада, приблизно о 17:00 на вулиці Приморській у Білгороді-Дністровському

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 24-річний водій легковика Mercedes збив 63-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

На жаль, від отриманих травм пішохідка загинула на місці.

Водія легковика перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Назначена низка судових експертиз.

Триває слідство. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

