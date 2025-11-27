Поліція розслідує обставини смертельної ДТП в Одеській області

Поліція розслідує обставини смертельної ДТП на Одещині
ДТП сталася в середу, 26 листопада, приблизно о 17:00 на вулиці Приморській у Білгороді-Дністровському
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо встановлено, що 24-річний водій легковика Mercedes збив 63-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
На жаль, від отриманих травм пішохідка загинула на місці.
Водія легковика перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.
За фактом події відкрито кримінальне провадження. Назначена низка судових експертиз.
Триває слідство. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Нагадаємо, вдень 25 листопада на Полтавщині легковик вилетів з дороги та протаранив дерево. Водій авто та пасажир отримали травми, їх госпіталізували.
