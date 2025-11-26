13:43  26 листопада
26 листопада 2025, 12:54

На Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої

26 листопада 2025, 12:54
Фото: поліція
Юнак діяв через власні образи на дівчину. Йому загрожує до десяти років увʼязнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася в червні цього року. 21-річна жителька Чернівської громади повідомила поліцію про те, що хтось намагався підпалити її будинок.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 18-річний односелець заявниці. Молодика розшукали – він зізнався, що неодноразово сварився з дівчина, бо вона нібито розповсюджувала неправдиві чутки про нього та його родину. Зокрема, конфлікт між ними виник і напередодні події. Образившись, юнак вирішив помститися та підпалити оселю дівчини.

Вночі, наповнивши скляну пляшку легкозаймистою рідиною та помістивши в неї шматок тканини, він пішов до подвір’я потерпілої, підпалив суміш і кинув через паркан в стіну будинку, в результаті чого сталося загорання. Після цього хлопець втік.

На щастя, господарі будинку почули, як розбилася пляшка, відразу вийшли на вулицю і загасили полум’я, не давши йому розповсюдитися.

Наразі фігуранту висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 194 КК України. Обвинувальний акт направлений до суду.

Хлопцю загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив авто жінки через її відмову поновити стосунки. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

