На Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої
Юнак діяв через власні образи на дівчину. Йому загрожує до десяти років увʼязнення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Подія сталася в червні цього року. 21-річна жителька Чернівської громади повідомила поліцію про те, що хтось намагався підпалити її будинок.
Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 18-річний односелець заявниці. Молодика розшукали – він зізнався, що неодноразово сварився з дівчина, бо вона нібито розповсюджувала неправдиві чутки про нього та його родину. Зокрема, конфлікт між ними виник і напередодні події. Образившись, юнак вирішив помститися та підпалити оселю дівчини.
Вночі, наповнивши скляну пляшку легкозаймистою рідиною та помістивши в неї шматок тканини, він пішов до подвір’я потерпілої, підпалив суміш і кинув через паркан в стіну будинку, в результаті чого сталося загорання. Після цього хлопець втік.
На щастя, господарі будинку почули, як розбилася пляшка, відразу вийшли на вулицю і загасили полум’я, не давши йому розповсюдитися.
Наразі фігуранту висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 194 КК України. Обвинувальний акт направлений до суду.
Хлопцю загрожує до десяти років позбавлення волі.
