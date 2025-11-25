Фото: поліція

ДТП сталася 24 листопада близько 18:00 на трасі Київ – Одеса, поблизу села Желепове у Березівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Toyota Camry не впорався з керуванням та врізався у відбійник. 39-річний чоловік загинув на місці. Причину смерті зʼясовують судмедексперти.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

