Фото: поліція

Подія сталася у неділю, 23 листопада, близько 17:30 на залізничній станції Мигаєве в Роздільнянському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцева жителька потрапила під колеса вантажного потяга, коли переходила колії під час його наближення. Зі слів машиніста, помітивши жінку, він застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося. На жаль, 48-річна жінка загинула на місці.

Точна причина смерті буде встановлена за результатом судмедекспертизи.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 20 листопада на Одещині вантажний потяг збив на смерть жінку з козою. Жінка вибігла на колію, щоб спіймати тварину, яка втекла від неї.