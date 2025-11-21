В Одеському ТЦК стався вибух

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поліція працює на місці вибуху в одному з РТЦК та СП в м. Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена.

"На місці працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються. Деталі згодом", – повідомили у поліції.

Як повідомлялось, в Одеській області на початку листопада чоловік напав на військового ТЦК та вдарив ножем в груди. Суд призначив йому п'ять років ув'язнення, але замінив це покарання трьома роками іспитового строку.