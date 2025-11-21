В Одесской области перевернулась лодка с людьми: двое погибших, третьего ищут
Трагедия на воде произошла в четверг, 20 ноября, в районе села Николаевка Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На Днестровском лимане перевернулась лодка – в камышах обнаружили тела двух погибших.
По предварительной информации, трое мужчин находились на рыбалке.
Спасатели совместно с правоохранителями вытащили на берег тела двоих погибших мужчин.
Поиски третьего человека продолжаются, в частности, с помощью БПЛА.
Напомним, ранее в Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши. Обстоятельства смерти парня устанавливают правоохранители.
