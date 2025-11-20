Фото: БЕБ

В Одесі припинили роботу трьох автозаправок, на яких незаконно виготовляли та продавали пальне

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Під час обшуків правоохоронці демонтували та вилучили обладнання АЗС: модульні заправні комплекси, паливно-роздавальні колонки з комплектуючими та кілька горизонтальних сталевих резервуарів різних об’ємів, в яких зберігалося пальне.

Загалом у результаті обшуків вилучили майже 20 тонн незаконно виготовленого дизельного пального та бензину.

Слідство проводить досудове розслідування за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту пального (ст. 204 ККУ). БЕБ встановлюють осіб, причетних до роботи нелегальних АЗС.

