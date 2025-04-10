В Одесской области мошенники выманили у 71-летней женщины более 400 тысяч гривен

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Полицейские Одесщины разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у пожилой женщины, выдавая себя за ее без вести пропавшего на войне сына

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В полицию обратилась 71-летняя жительница города Черноморск с сообщением о том, что неизвестный завладел деньгами, которые женщина получала от государства за без вести пропавшего сына.

Правоохранители установили, что преступление совершили соседи потерпевшей – 24-летняя гражданка со своим 29-летним сожителем, а также привлеченный ими 28-летний знакомый из другого населенного пункта Одесского района.

Узнав, что женщина получает денежное довольствие за сына, пропавшего без вести, злоумышленники начали писать ей от его имени письма с просьбой выслать деньги, одежду, документы и другие необходимые ему вещи и помочь таким образом выйти из затруднительного положения, в котором он якобы оказался.

В течение года женщина перевела мошенникам около 415 тысяч гривен.

Фигуранты сообщены о подозрении в мошенничестве. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить преступную группировку, которая содержала в неволе, издевалась и требовала выкуп за мужчину.