Під час нічної атаки дронів-камікадзе на Одесу один із місцевих жителів відкрив вогонь по «шахедах» просто зі свого балкона

Про це повідомляють очевидці, передає RegioNews.

Чоловік, озброєний мисливською рушницею, спробував збити безпілотники, які пролітали над житловим кварталом. Постріли було чутно кілька хвилин, після чого на місце прибули правоохоронці.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють особу стрільця та з’ясовують усі обставини інциденту.

У МВС нагадують, що відкривати вогонь у напрямку повітряних цілей заборонено — це може бути небезпечно для інших людей та не допомагає силам ППО.

