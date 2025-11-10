17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
10 листопада 2025, 17:25

В Одесі чоловік відкрив вогонь по "шахедах" просто з балкона - відео

10 листопада 2025, 17:25
Під час нічної атаки дронів-камікадзе на Одесу один із місцевих жителів відкрив вогонь по «шахедах» просто зі свого балкона

Про це повідомляють очевидці, передає RegioNews.

Чоловік, озброєний мисливською рушницею, спробував збити безпілотники, які пролітали над житловим кварталом. Постріли було чутно кілька хвилин, після чого на місце прибули правоохоронці.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють особу стрільця та з’ясовують усі обставини інциденту.

У МВС нагадують, що відкривати вогонь у напрямку повітряних цілей заборонено — це може бути небезпечно для інших людей та не допомагає силам ППО.

Як повідомлялось, в Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
