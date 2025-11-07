14:10  07 листопада
У Києві школяр вистрибнув із вікна третього поверху після сварки з дівчиною
07 листопада 2025, 14:35

Директор одеського оборонного підприємства намагався приховати 5 млн грн податків

07 листопада 2025, 14:35
Детективи БЕБ забезпечили повернення до бюджету майже 5 млн грн від підприємства оборонного сектору, яке ухилялося від податків

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області забезпечили відшкодування державі понад 4,9 млн гривень збитків. Гроші були повернуті від підприємства, що спеціалізується на виробництві бетонних конструкцій для оборонного сектору.

Розслідування почалося після аналітичної перевірки, проведеної фахівцями БЕБ. За даними слідства, протягом 2024 року директор компанії систематично занижував податок на додану вартість та податок на прибуток. Через це підприємство не сплатило майже 5 млн грн податків, що підтверджено судово-економічною експертизою.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру за статтею про умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність. Кримінальне провадження вже скеровано до суду для розгляду.

Раніше повідомлялося, ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не сплатив податки з премії у 339 мільйонів гривень. За даними податкових органів, йдеться про несплату 61 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 5 млн грн військового збору.

