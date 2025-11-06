Иллюстративное фото

В Одессе мужчину признали виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Это произошло из-за его TikTok

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В ноябре 2023 года мужчина снял на мобильный телефон видео боевой работы подразделений ВСУ во время массовой атаки РФ ракетами и ударными беспилотными летательными аппаратами. На видео можно было увидеть, что противовоздушная оборона находилась за конкретным магазином. Эти кадры позволяли идентифицировать позиции на территории.

В день в TikTok видео собрало более 40 тысяч просмотров. В комментариях люди жаловались, но авто видео отказывалось удалять "контент". Он заявлял, что ему все равно ничего не будет.

На суде он вину признал. По его словам, он не преследовал цель навредить ВСУ, а лишь хотел привлечь внимание. Также у него дома обнаружили 11 патронов. Известно, что он женат и в прошлом не раз привлекался к уголовной ответственности, но его судимости погашены.

Суд назначил наказание: пять лет лишения свободы.

