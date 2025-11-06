12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
08:10  06 листопада
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
06 листопада 2025, 12:25

Думав, що йому нічого за це не буде: в Одесі судили "тіктокера", який "зливав" локації української ППО

06 листопада 2025, 12:25
Ілюстративне фото
В Одесі чоловіка визнали винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних Сил України. Це сталось через його TikTok

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У листопаді 2023 року чоловік зняв на мобільний телефон відео бойової роботи підрозділів ЗСУ під час масової атаки РФ ракетами та ударними безпілотними літальними апаратами. На тому відео можна було побачити, що протиповітряна оборона знаходилась за конкретним магазином. Ці кадри дозволяли ідентифікувати позиції на місцевості.

За день у TikTok відео зібрало понад 40 тисяч переглядів. У коментарях люди скаржились, але авто відео відмовлявся видаляти "контент". Він заявляв, що йому все одно нічого за це не буде.

На суді він провину визнав. За його словами, він не мав на меті нашкодити ЗСУ, а лише хотів привернути увагу. Також у нього вдома знайшли 11 патронів. Відомо, що він одружений і в минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, але його судимості погашені.

Суд призначив покарання: п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше агент РФ організовував підпали у Львівській та Волинській областях. Його діяльність була спрямована на квартири, де проживають українські військові та їхні родини, за завданням російських спецслужб.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
