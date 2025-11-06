Ілюстративне фото

В Одесі чоловіка визнали винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних Сил України. Це сталось через його TikTok

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У листопаді 2023 року чоловік зняв на мобільний телефон відео бойової роботи підрозділів ЗСУ під час масової атаки РФ ракетами та ударними безпілотними літальними апаратами. На тому відео можна було побачити, що протиповітряна оборона знаходилась за конкретним магазином. Ці кадри дозволяли ідентифікувати позиції на місцевості.

За день у TikTok відео зібрало понад 40 тисяч переглядів. У коментарях люди скаржились, але авто відео відмовлявся видаляти "контент". Він заявляв, що йому все одно нічого за це не буде.

На суді він провину визнав. За його словами, він не мав на меті нашкодити ЗСУ, а лише хотів привернути увагу. Також у нього вдома знайшли 11 патронів. Відомо, що він одружений і в минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, але його судимості погашені.

Суд призначив покарання: п'ять років позбавлення волі.

