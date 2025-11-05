За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
За колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова внесли заставу в понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".
Як зазначається, заставу в розмірі, визначеному судом, – 20 136 200 грн було внесено 4 листопада. Її внесло ТОВ "Евагрейн".
Загалом же у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за Борисова вже було внесено більше 100 мільйонів застави (раніше – 36 364 000 та 44 420 760 грн).
Як повідомлялось, наприкінці жовтня Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід колишньому військовому комісару Одеської області Євгену Борисову – заставу в розмірі 20 мллн грн. Наразі Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях.
