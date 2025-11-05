Фото: БЕБ

Одеський суд визнав винним 44-річного громадянина Туреччини, який організував масштабне незаконне виробництво одягу під брендами світових компаній. За рішенням суду, чоловіку призначено штраф

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області встановили, що підозрюваний облаштував цех на території України, де шили одяг та наносили логотипи понад 10 відомих торгових марок без дозволів.

Вироблену продукцію продавали як у роздріб, так і оптовими партіями через Інтернет та ринки по всій країні, завдаючи значної шкоди правовласникам.

Під час обшуків правоохоронці вилучили промислове обладнання для шиття та нанесення логотипів, включно з лінією для кольорових кліше, термопресом, швейним верстатом із монітором управління, сушаркою та ножем для тканини.

Також вилучили тканину в рулонах, нитки, одяг з підробленими логотипами, лекала, термобірки та документи, що підтверджують незаконну діяльність.

Загальна орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання перевищує 1,8 млн гривень. На підставі зібраних доказів суд визнав іноземця винним у порушенні законодавства про захист торгових марок та наклав штраф.

Нагадаємо, правоохоронці виявили масштабне виробництво товарів із низькоякісної сировини на території Київської, Херсонської та Миколаївської областей. Підозрювані фасували продукцію у пакування, максимально схожі на бренди Nestle, Мівіна, Jacobs, Торчин та інші, і продавали її як оригінал.