13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:47  05 ноября
В Винницкой области микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 13:32

Присваивали квартиры одиноких умерших: на Черниговщине разоблачили группу "черных риэлторов"

05 ноября 2025, 13:32
Фото: ДСР Нацполиции
Полицейские Черниговщины разоблачили организованную группу мошенников, которая действовала под прикрытием риелторских и нотариальных услуг и присваивала квартиры умерших одиноких людей

Об этом сообщает ДСР Нацполиции, передает RegioNews.

Преступная группировка была задержана в июне 2025 года, а позже следователи установили еще трех причастных лиц и сообщили им о подозрении.

Фигуранты имели опыт правоотношений с недвижимостью и контакты с государственными учреждениями. Они подыскивали квартиры на территории Чернигова и области, после чего привлекали фиктивных наследников, выдававших себя за родственников умерших. Часто в схеме принимали участие граждане России, выполнявшие роль "наследников". Далее квартиры продавались добросовестным покупателям.

По данным следствия, с 2019 по 2025 год мошенники завладели четырьмя квартирами на общую сумму 2,7 миллиона гривен. Все фигуранты сообщены о подозрениях в совершении преступлений в составе организованной группы.

Четверым подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, правоохранители продолжают собирать доказательства и устанавливать другие возможные участники схемы.

Ранее сообщалось, в Днепре женщина не смогла оформить наследство после смерти двоюродного брата. Оказалось, что квартиру уже продали по поддельным подписям умерших родственников.

