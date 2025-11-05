Фото: ДСР Нацполиции

Полицейские Черниговщины разоблачили организованную группу мошенников, которая действовала под прикрытием риелторских и нотариальных услуг и присваивала квартиры умерших одиноких людей

Об этом сообщает ДСР Нацполиции, передает RegioNews.

Преступная группировка была задержана в июне 2025 года, а позже следователи установили еще трех причастных лиц и сообщили им о подозрении.

Фигуранты имели опыт правоотношений с недвижимостью и контакты с государственными учреждениями. Они подыскивали квартиры на территории Чернигова и области, после чего привлекали фиктивных наследников, выдававших себя за родственников умерших. Часто в схеме принимали участие граждане России, выполнявшие роль "наследников". Далее квартиры продавались добросовестным покупателям.

По данным следствия, с 2019 по 2025 год мошенники завладели четырьмя квартирами на общую сумму 2,7 миллиона гривен. Все фигуранты сообщены о подозрениях в совершении преступлений в составе организованной группы.

Четверым подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, правоохранители продолжают собирать доказательства и устанавливать другие возможные участники схемы.

Ранее сообщалось, в Днепре женщина не смогла оформить наследство после смерти двоюродного брата. Оказалось, что квартиру уже продали по поддельным подписям умерших родственников.