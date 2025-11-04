12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
04 листопада 2025, 15:03

$7 тисяч за втечу з України: на Одещині затримали держслужбовця за переправлення ухилянтів

04 листопада 2025, 15:03
Фото: ДБР
Правоохоронці запобігли організації нелегального переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Державне бюро розслідувань спільно з Державною прикордонною службою викрили прикордонника, який намагався започаткувати "бізнес" із незаконного перевезення людей до Молдови.

Фігурант пропонував потенційному клієнту, за 7 тисяч доларів США, надати детальні інструкції щодо маршруту, часу руху та зовнішнього вигляду, щоб уникнути контролю. Він скористався службовим становищем та доступом до інформації про охорону прикордонної території.

Правоохоронці затримали прикордонника

28 жовтня 2025 року прикордонника затримали на етапі перемовин, не допустивши реалізації злочинного задуму. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів.

Триває вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від служби. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Кіровоградщині викрили жінку, яка організувала фіктивне "шлюбне агентство" для ухилення від служби. Вона пропонувала чоловікам призовного віку оформити шлюб за 8 тисяч доларів, щоб безперешкодно виїхати за кордон.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
