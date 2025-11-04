Фото: ДБР

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Державне бюро розслідувань спільно з Державною прикордонною службою викрили прикордонника, який намагався започаткувати "бізнес" із незаконного перевезення людей до Молдови.

Фігурант пропонував потенційному клієнту, за 7 тисяч доларів США, надати детальні інструкції щодо маршруту, часу руху та зовнішнього вигляду, щоб уникнути контролю. Він скористався службовим становищем та доступом до інформації про охорону прикордонної території.

Правоохоронці затримали прикордонника

28 жовтня 2025 року прикордонника затримали на етапі перемовин, не допустивши реалізації злочинного задуму. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів.

Триває вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від служби. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

