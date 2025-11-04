Эксправохранителя из Буковины будут судить за продажу поддельных водительских удостоверений

иллюстративное фото: из открытых источников

Бывший правоохранитель из Сокирянского района Черновицкой области принимал участие в схеме по изготовлению и продаже поддельных водительских удостоверений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как выяснилось, схема действовала, по меньшей мере, с начала 2025 года. Правоохранитель через Интернет подыскивал желающих приобрести поддельные водительские удостоверения разных категорий.

Стоимость подделки варьировалась в зависимости от открытых категорий и у граждан действующих удостоверений. Подлог со всеми категориями А1, А, В, С1, С, ВЭ, С1Э, СЭ стоил 500 евро.

Непосредственно подрабатывал удостоверение гражданский знакомый правоохранителя.

Несколько месяцев назад схема была обнаружена и прекращена.

За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

