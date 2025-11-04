12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
04 листопада 2025, 13:24

В Одесі судитимуть колишню листоношу, яка привласнювала пенсії людей

04 листопада 2025, 13:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Одеські поліцейські відправили на лаву підсудних колишню листоношу, яка привласнювала пенсійні виплати. 46-річній жінці загрожує позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 46-річна одеситка, яка працювала листоношею в поштовому відділенні, привласнювала чужі гроші. Жінка мала доставляти гроші пенсіонерам додому і знала, що останні були за кордоном. Скориставшись цим, вона сама підписувалася за подружню пару у відомостях, подавала документи до бухгалтерії і забирала пенсійні гроші собі.

У такий спосіб протягом кількох місяців зловмисниця привласнила понад 53 тисячі гривень.

"Максимальне покарання, яке загрожує жінці, – позбавлення волі до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Обвинувальний акт скерований до суду", – повідомили у поліції.

Як повідомлялось, 76-річна жінка та її 85-річний чоловік із Одеси, повернувшись з-за кордону до України і дізнавшись у Пенсійному фонді, що нібито отримували пенсію, звернулись до поліції.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
