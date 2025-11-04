В Одесі судитимуть колишню листоношу, яка привласнювала пенсії людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 46-річна одеситка, яка працювала листоношею в поштовому відділенні, привласнювала чужі гроші. Жінка мала доставляти гроші пенсіонерам додому і знала, що останні були за кордоном. Скориставшись цим, вона сама підписувалася за подружню пару у відомостях, подавала документи до бухгалтерії і забирала пенсійні гроші собі.

У такий спосіб протягом кількох місяців зловмисниця привласнила понад 53 тисячі гривень.

"Максимальне покарання, яке загрожує жінці, – позбавлення волі до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Обвинувальний акт скерований до суду", – повідомили у поліції.

Як повідомлялось, 76-річна жінка та її 85-річний чоловік із Одеси, повернувшись з-за кордону до України і дізнавшись у Пенсійному фонді, що нібито отримували пенсію, звернулись до поліції.