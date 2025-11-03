Ілюстративне фото

В Одесі розглядали справу щодо чоловіка, який напав на військового ТЦК. При цьому на суді він заявив, що хотів лише налякати потерпілого

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався 12 червня. Тоді працівник ТЦК попросив чоловіка пред'явити йому документи. Проте одесит застосував сльозогінний балончик, а потім ударив його ножем в область грудної клітини. Внаслідок інциденту військового госпіталізували.

Відомо, що у потерпілого були тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани передньої поверхні грудної клітини. На суді одесит визнав свою провину. Він заявив, що не хотів шкодити військовому, а планував лише налякати його. Проте "під час цієї сутички розмахував ножем та в ході цього вдарив потерпілого".

Також він добровільно перерахував на українське військо 250 тисяч гривень. Суд призначив йому п'ять років ув'язнення, але замінив це покарання трьома роками іспитового строку.

Нагадаємо, раніше на Волині у селі Боратин між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК виник конфлікт. Під час бійки одному з військовослужбовців зламали руку, коли той робив попереджувальні постріли. Щодо порушників застосували сльозогінний газ.