Названа одна из возможных причин стрельбы в Кременчугском РТЦК в Полтавской области

иллюстративное фото: из открытых источников

В Кременчуге мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК. Перед этим у них случился конфликт

Как передает RegioNews, об этом редактор Кременчугской газеты Олег Булашев сообщил в своем телеграмм-канале.

По его словам, вблизи железнодорожного вокзала в Кременчуге военнослужащие ТЦК задержали мужчину 1972 года рождения. Его доставили в сборный пункт Кременчугского районного ТЦК и СП.

Там мужчина потребовал или его отпустили, в противном случае он угрожал стрелять.

"Отпускать его не планировали, тогда он достал пистолет и стал стрелять. Возможно, рикошетом, а возможно, он стрелял направленно, но в итоге ранены 2 военных. Им оказывается медпомощь", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 октября двое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей в городе Кременчуг. Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.