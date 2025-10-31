В Одесской области пограничники обнаружили контрабанду сигарет, которые были спрятаны под одеялом в авто

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, в пункте пропуска "Табак" пограничники Измаильского отряда во время осмотра автомобиля Toyota обнаружили 60 блоков сигарет.

"41-летний гражданин Молдовы, управлявший транспортным средством, пытался скрыть табачные изделия: часть спрятал в подлокотнике, а остальные – под одеялом на полу заднего ряда сидений", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября в Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет. Правоохранители изъяли товара более чем на 2,2 млн грн.