В Одесской области пограничники обнаружили контрабанду сигарет, которые были спрятаны под одеялом в авто
Выявленные сигареты изъяты до решения суда
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, в пункте пропуска "Табак" пограничники Измаильского отряда во время осмотра автомобиля Toyota обнаружили 60 блоков сигарет.
"41-летний гражданин Молдовы, управлявший транспортным средством, пытался скрыть табачные изделия: часть спрятал в подлокотнике, а остальные – под одеялом на полу заднего ряда сидений", – говорится в сообщении.
Напомним, в начале октября в Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет. Правоохранители изъяли товара более чем на 2,2 млн грн.
В Одесской области бывшая жена хотела заставить мужа переписать имущество за $6,5 тыс.Все новости »
31 октября 2025, 15:11В Одессе задержали 19-летнего юношу, поджегшего авто Tesla по заказу "куратора"
31 октября 2025, 11:22В Одессе толпа напала на военных: ТЦК раскрыл детали инцидента
30 октября 2025, 11:21
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На Полтавщине мужчина ударил сожительницу во время ссоры: она не выжила
31 октября 2025, 17:25Переписывалась с дядей из "ДНР": в Днепре судили агентку РФ, которая "сливала" данные ВСУ
31 октября 2025, 16:55Стало известно, сколько украинских потребителей уже подключено к теплоснабжению
31 октября 2025, 16:44Скандальному военкому Одесщины Борисову назначили 20 млн грн залога
31 октября 2025, 16:29Россияне обстреляли Херсон, есть жертвы
31 октября 2025, 16:12На Волыни пограничники перекрыли канал переправки лиц в ЕС
31 октября 2025, 15:59"У меня есть на что потратить льготное место": в Днепре водитель маршрутки унизил военного
31 октября 2025, 15:45В Николаевской области осужденный мошенник обманул фермеров на 100 тыс. грн
31 октября 2025, 15:43В следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию
31 октября 2025, 15:40На ремонте метро в Киеве обнаружили хищение 2,7 млн грн: подозревают директора стройкомпании
31 октября 2025, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »