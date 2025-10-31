16:12  31 октября
Россияне обстреляли Херсон, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 15:29

В Одесской области пограничники обнаружили контрабанду сигарет, которые были спрятаны под одеялом в авто

31 октября 2025, 15:29
фото: ГПСУ
Выявленные сигареты изъяты до решения суда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, в пункте пропуска "Табак" пограничники Измаильского отряда во время осмотра автомобиля Toyota обнаружили 60 блоков сигарет.

"41-летний гражданин Молдовы, управлявший транспортным средством, пытался скрыть табачные изделия: часть спрятал в подлокотнике, а остальные – под одеялом на полу заднего ряда сидений", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября в Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет. Правоохранители изъяли товара более чем на 2,2 млн грн.

31 октября 2025
07 августа 2025
