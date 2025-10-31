Скандальному військкому Одещини Борисову призначили 20 млн грн застави

фото: suspilne.media

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

За словами адвоката обвинуваченого Андрія Войни, захист оскаржуватиме це рішення.

Засідання з обрання запобіжного заходу тривало майже місяць – від 3 жовтня. Наступне слухання у справі призначене на 19 листопада.

Як відомо, Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, нещодавно працівники ДБР завершили розслідування останнього кримінального провадження стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП щодо підробки ним документів для оформлення статусу особи, що отримала поранення під час захисту Батьківщини.