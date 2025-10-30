В Одесі жінка зірвала державний прапор та викинула його у смітник: їй світить ув'язнення

Фото: Національна поліція

Одеські поліцейські повідомили про підозру 35-річній жительці міста, яка вчинила публічну наругу над державним прапором України

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі.

Правоохоронці виявили відео у популярному месенджері, на якому жінка серед дня у присутності перехожих зірвала прапор, закріплений на фасаді магазину, та викинула його у смітник.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Оперативно-розшукові заходи встановили причетність підозрюваної, яка неодноразово судима за крадіжки та наркозлочини.

Дії фігурантки кваліфіковано за ч. 1 ст. 338 КК України. Максимальне покарання, яке їй загрожує, – три роки позбавлення волі.

Підозрювана відмовилась пояснювати свій вчинок.

Нагадаємо, на початку вересня у Кропивницькому чоловік зірвав і порвав державний прапор. Його намагалися зупинити знайомі, які були поруч. Один із них підняв і зберіг прапор до приїзду поліції. Подію підтвердив ще один свідок. 43-річного правопорушника затримали.