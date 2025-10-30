09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
01:30  30 жовтня
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2025, 10:56

В Одесі жінка зірвала державний прапор та викинула його у смітник: їй світить ув'язнення

30 жовтня 2025, 10:56
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Одеські поліцейські повідомили про підозру 35-річній жительці міста, яка вчинила публічну наругу над державним прапором України

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі.

Правоохоронці виявили відео у популярному месенджері, на якому жінка серед дня у присутності перехожих зірвала прапор, закріплений на фасаді магазину, та викинула його у смітник.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Оперативно-розшукові заходи встановили причетність підозрюваної, яка неодноразово судима за крадіжки та наркозлочини.

Дії фігурантки кваліфіковано за ч. 1 ст. 338 КК України. Максимальне покарання, яке їй загрожує, – три роки позбавлення волі.

Підозрювана відмовилась пояснювати свій вчинок.

Нагадаємо, на початку вересня у Кропивницькому чоловік зірвав і порвав державний прапор. Його намагалися зупинити знайомі, які були поруч. Один із них підняв і зберіг прапор до приїзду поліції. Подію підтвердив ще один свідок. 43-річного правопорушника затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса прапор жінка сміттєвий бак поліція підозра
Розізлився через патріотичну розсилку: на Одещині засудили чоловіка, який нахамив оператору Водафон і виправдовував агресію РФ
29 жовтня 2025, 11:57
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Одесі натовп напав на військових: ТЦК розкрив деталі інциденту
30 жовтня 2025, 11:21
Війська РФ зранку вдарили "Іскандером" по Краматорську: що відомо
30 жовтня 2025, 10:58
Запоріжжя після ворожої атаки: під завалами знайшли загиблого
30 жовтня 2025, 10:47
Росіяни атакували інфраструктуру Вінниччини: серед постраждалих – дитина
30 жовтня 2025, 10:42
Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті
30 жовтня 2025, 10:35
На Житомирщині вірянин "протестував" проти свого призову – що вирішив суд
30 жовтня 2025, 10:30
Росіяни вдарили по ТЕС на Львівщині: у регіоні відключення світла
30 жовтня 2025, 10:07
У Харкові засудили жінку, яка "зливала" росіянам місця дислокації Сил оборони
30 жовтня 2025, 10:00
Пожежа на фермі, пошкоджена ЛЕП: наслідки російських ударів по Черкащині
30 жовтня 2025, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »