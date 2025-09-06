Фото: полиция

Инцидент проищошел 5 сентября возле одной из автостанций в Кропивницком

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель, находясь пьяным, сорвал флаг возле одной из автостанций, порвал его и начал топтать.

Мужчину пытались остановить рядом знакомые, которые были рядом. Один из них поднял и сохранил флаг до приезда полиции. Инцидент подтвердил еще один свидетель.

43-летнего правонарушителя задержали. Открыто уголовное производство за публичное надругательство над государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УКУ).

