12:46  06 сентября
В Киеве горит фабрика Roshen
17:53  06 сентября
В Украине дорожает свинина: что влияет на цены
14:23  06 сентября
В Киеве 17-летняя девушка выпала из окна девятиэтажки и оказалась на чердаке: ее сняли спасатели
06 сентября 2025, 15:54

В Кропивницком мужчина сорвал и порвал государственный флаг: его задержала полиция

06 сентября 2025, 15:54
Фото: полиция
Инцидент проищошел 5 сентября возле одной из автостанций в Кропивницком

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель, находясь пьяным, сорвал флаг возле одной из автостанций, порвал его и начал топтать.

Мужчину пытались остановить рядом знакомые, которые были рядом. Один из них поднял и сохранил флаг до приезда полиции. Инцидент подтвердил еще один свидетель.

43-летнего правонарушителя задержали. Открыто уголовное производство за публичное надругательство над государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УКУ).

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить женщину, которая обворовала могилы военных. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

