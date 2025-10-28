На Одещині поліцейські вилучили підробки спортивних брендів на понад 33 млн грн

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одессит через мережу власних магазинів організував збут контрафактної продукції з незаконним використанням торговельних знаків світових брендів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, організатор створив мережу магазинів на території м. Одеси, а також в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. Товар замовляв з-за кордону та закуповував на оптових ринках. У подальшому, за допомогою залучених помічників, спортивні товари продавалися через інтернет та у фізичних магазинах.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 23 тисячі одиниць одягу та взуття світових спортивних брендів, понад 400 тисяч гривень готівки, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та чорнові записи.

Загальна вартість вилученого становить 33,4 млн грн.

