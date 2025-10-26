18:20  26 октября
Перелезал через вагон: в Одесской области 8-летнего ребенка ударило током
Перелезал через вагон: в Одесской области 8-летнего ребенка ударило током
На Ровенщине в кювете нашли авто с погибшим водителем
Перелезал через вагон: в Одесской области 8-летнего ребенка ударило током

В городе Раздельная в Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства поражения током малолетнего мальчика

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел днем 26 октября возле железнодорожного вокзала.

По предварительной информации, ребенок перелезал через вагон, когда его ударило током. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают полицейские, устанавливающие все детали инцидента.

Правоохранители еще раз призывают родителей следить за досугом детей и напоминают: железная дорога – не место для развлечений. Контакт с объектами под напряжением может быть смертельно опасен даже на расстоянии.

Напомним, недавно на Волыни 16-летний подросток залез на крышу поезда и получил поражение током. Пострадавшего с ожогами госпитализировали.

