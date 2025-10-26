Перелазив через вагон: на Одещині 8-річну дитину вдарило струмом

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У місті Роздільна на Одещині правоохоронці з'ясовують обставини ураження струмом малолітнього хлопчика

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався вдень 26 жовтня неподалік залізничного вокзалу.

За попередньою інформацією, дитина перелазила через вагон, коли її вдарило струмом. Постраждалого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі деталі інциденту.

Правоохоронці вкотре закликають батьків стежити за дозвіллям дітей та нагадують: залізниця – не місце для розваг. Контакт із об'єктами під напругою може бути смертельно небезпечним навіть на відстані.

Нагадаємо, нещодавнона Волині 16-річний підліток заліз на дах потяга і отримав ураження струмом. Потерпілого з опіками госпіталізували.