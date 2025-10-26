13:52  26 жовтня
Перелазив через вагон: на Одещині 8-річну дитину вдарило струмом
13:21  26 жовтня
На Рівненщині у кюветі знайшли авто із загиблим водієм
10:07  26 жовтня
На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2025, 13:52

Перелазив через вагон: на Одещині 8-річну дитину вдарило струмом

26 жовтня 2025, 13:52
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У місті Роздільна на Одещині правоохоронці з'ясовують обставини ураження струмом малолітнього хлопчика

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався вдень 26 жовтня неподалік залізничного вокзалу.

За попередньою інформацією, дитина перелазила через вагон, коли її вдарило струмом. Постраждалого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі деталі інциденту.

Правоохоронці вкотре закликають батьків стежити за дозвіллям дітей та нагадують: залізниця – не місце для розваг. Контакт із об'єктами під напругою може бути смертельно небезпечним навіть на відстані.

Нагадаємо, нещодавнона Волині 16-річний підліток заліз на дах потяга і отримав ураження струмом. Потерпілого з опіками госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
залізниця поліція дитина Одеська область вагони струм хлопчик
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
24 жовтня 2025, 18:31
У Рівному 10-річний хлопчик потрапив під колеса авто на нерегульованому переході
23 жовтня 2025, 19:51
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Кіровоградщині військовий автобус зіткнувся з пасажирським: подробиці ДТП
26 жовтня 2025, 16:34
У Полтаві організатори нелегальних ігор обдурили гравців на 83 млн грн – вирок суду
26 жовтня 2025, 15:46
Дрони, бомби, ракети: що відомо про атаки Росії за тиждень
26 жовтня 2025, 15:27
Одна людина загинула, двоє поранені через обстріли Харківщини
26 жовтня 2025, 14:56
Російські "елітні" підрозділи перекидають із Донеччини до Запорізької області
26 жовтня 2025, 14:32
На Рівненщині у кюветі знайшли авто із загиблим водієм
26 жовтня 2025, 13:21
Росія вдарила по Україні понад сотнею ударних БпЛА – більшість збито
26 жовтня 2025, 12:49
Вибух у Кривому Розі: над містом піднявся стовп диму
26 жовтня 2025, 12:06
Четверту добу без води: у Львові триває ремонт магістрального водогону
26 жовтня 2025, 11:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »