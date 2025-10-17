01:30  17 жовтня
Співак Іван Дорн розповів, який бізнес має в Україні
00:50  17 жовтня
Український фільм про повновномасштабне вторгнення потрапив на престижну європейську премію
23:30  16 жовтня
В Україні відчутно подорожчали лимони: які ціни в супермаркетах
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 08:19

На Одещині правоохоронець із спільником переправляли чоловіків за кордон за $18 000

17 жовтня 2025, 08:19
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генпрокурора
Читайте также
на русском языке

На Одещині викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. До організації схеми причетні співробітник правоохоронного органу та його спільник. Обом повідомлено про підозру

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрювані налагодили канал виїзду чоловіків призовного віку за межі країни.

За "послуги" вони вимагали по 18 000 доларів США з особи.

Організатори переконували клієнтів, що можуть забезпечити нелегальний перетин кордону поза офіційним пунктом пропуску у напрямку Молдови, за участі окремих посадовців Держприкордонслужби, які нібито "гарантуватимуть" перевезення.

Чоловік, якому запропонували скористатися схемою, звернувся до правоохоронців. Далі події відбувалися під контролем слідства. У жовтні після отримання першої частини хабаря – 10 000 доларів США – обох підозрюваних затримали.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших посадовців та встановлюють осіб, які могли скористатися незаконними "послугами".

Нагадаємо, на Буковині заступник мера міста Сокиряни допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон. Підшукував охочих і керував маршрутами головний організатор з Хмельниччини. Вартість послуг становила 7000 доларів з кожного.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область мобілізація перетин кордону правоохоронці гроші ухилення від мобілізації
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Масована атака на Кривий Ріг: ППО збила 22 дрони
17 жовтня 2025, 09:15
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати РФ станом на 17 жовтня
17 жовтня 2025, 08:56
Переговори Зеленського і Трампа: відомо, коли розпочнеться зустріч
17 жовтня 2025, 08:39
Трикутник Трамп-Путін-Зеленський: що стоїть за переговорами
17 жовтня 2025, 08:08
Вбив собаку з пістолета: на Рівненщині чоловіку загрожує 8 років
17 жовтня 2025, 07:52
Зеленський уже у Вашингтоні – готується до зустрічі з Трампом
17 жовтня 2025, 07:37
У тимчасово окупованому Донецьку вибухи й пожежа після атаки дронів
17 жовтня 2025, 07:16
Трамп зробив нову заяву щодо ракет Tomahawk
17 жовтня 2025, 07:04
Кривий Ріг атакували "шахеди": у місті пролунало понад десять вибухів
17 жовтня 2025, 06:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »