На Одещині правоохоронець із спільником переправляли чоловіків за кордон за $18 000

Фото: Офіс Генпрокурора

На Одещині викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. До організації схеми причетні співробітник правоохоронного органу та його спільник. Обом повідомлено про підозру

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрювані налагодили канал виїзду чоловіків призовного віку за межі країни.

За "послуги" вони вимагали по 18 000 доларів США з особи.

Організатори переконували клієнтів, що можуть забезпечити нелегальний перетин кордону поза офіційним пунктом пропуску у напрямку Молдови, за участі окремих посадовців Держприкордонслужби, які нібито "гарантуватимуть" перевезення.

Чоловік, якому запропонували скористатися схемою, звернувся до правоохоронців. Далі події відбувалися під контролем слідства. У жовтні після отримання першої частини хабаря – 10 000 доларів США – обох підозрюваних затримали.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших посадовців та встановлюють осіб, які могли скористатися незаконними "послугами".

