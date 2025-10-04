Фото: поліція

Смертельна ДТП сталася в Одесі вночі 4 жовтня на проспекті Шевченка

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, з’їхав із дороги та врізався в дерево.

Внаслідок зіткнення 20-річний пасажир загинув на місці, а 18-річного водія з травмами госпіталізували. У нього відібрали зразки для перевірки на можливе спʼяніння.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Призначена низка експертиз, поліція з’ясовує всі обставини події.

