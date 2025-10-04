Нічна аварія в Одесі: BMW влетів у дерево, одна людина загинула
Смертельна ДТП сталася в Одесі вночі 4 жовтня на проспекті Шевченка
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, з’їхав із дороги та врізався в дерево.
Внаслідок зіткнення 20-річний пасажир загинув на місці, а 18-річного водія з травмами госпіталізували. У нього відібрали зразки для перевірки на можливе спʼяніння.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Призначена низка експертиз, поліція з’ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, вранці 3 жовтня на Полтавщині мотоцикл вилетів із дороги та врізався в дерево. Від отриманих травм водій загинув на місці.
