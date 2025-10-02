В Одесской области военные уничтожили восемь вражеских мин, дрейфующих в море
После начала шторма у побережья Одесщины военные моряки обнаружили восемь дрейфующих противокорабельных мин, сорванных с установленных врагом мест
Об этом сообщает прессслужба ВМС ВСУ, передает RegioNews.
Мины были оперативно обезврежены подразделениями ВМС ВС Украины, что позволило устранить угрозу гражданскому населению и судоходству.
ВМС призывают граждан соблюдать правила безопасности:
- не приближаться к неизвестным предметам в воде или на берегу.
- не игнорировать запретительные знаки и предупреждения.
- при обнаружении подозрительных объектов следует сразу сообщать соответствующие службы.
Напомним, ранее спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два транспортных самолета Ан-26 и береговые РЛС россиян.
