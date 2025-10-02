Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Після початку шторму біля узбережжя Одещини військові моряки виявили вісім дрейфуючих протикорабельних мін, зірваних з встановлених ворогом місць

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, передає RegioNews.

Міни були оперативно знешкоджені підрозділами ВМС ЗС України, що дозволило усунути загрозу для цивільного населення та судноплавства.

ВМС закликають громадян дотримуватися правил безпеки:

не наближатися до невідомих предметів у воді чи на березі.

не ігнорувати заборонні знаки та попередження.

у разі виявлення підозрілих об’єктів слід одразу повідомляти відповідні служби.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці ГУР знищили у Криму два транспортні літаки Ан-26 та берегові РЛС росіян.