16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2025, 18:24

До Молдови за 9000 доларів: на Одещині прикордонник організував канал втечі чоловіків

29 вересня 2025, 18:24
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили незаконний канал перетину кордону для військовозобов’язаних. Організовував "тури" інспектор прикордонної служби

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Після року служби чоловік вирішив перетворити свої знання про охорону кордону на бізнес. Він знав маршрути патрулювання, особливості місцевості та графіки чергувань колег. За 9 тисяч доларів інспектор запропонував двом чоловікам переправити їх на власному авто до Молдови поза пунктами пропуску.

Інспектора затримали 24 вересня під час отримання грошей від "клієнтів".

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Затриманому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також правоохоронці встановлюють коло осіб, можливо причетних до оборудки.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили двох прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон. Військовослужбовці діяли окремо один від одного. Через посередників вони брали по 3-5 тисяч доларів з людини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар затримання Одеська область втеча від мобілізації втеча за кордон переправник прикордонник
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Три години наодинці з хвилями: біля Одеси врятували ірландського моряка
29 вересня 2025, 20:22
Шістьох призовників на Одещині намагалися переправити за $48 тис.: подробиці затримання
29 вересня 2025, 19:48
У Запоріжжі чоловік у власній квартирі пошкодив ногу та не міг самостійно підвестися
29 вересня 2025, 19:36
Держбюджет-2026: витрати на оборону 1,92 трлн грн, зовнішнє фінансування $45,5 млрд – аналітики б’ють на сполох
29 вересня 2025, 19:21
Українські депутати пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру – деталі проєкту постанови
29 вересня 2025, 19:02
Українські біженці допомогли Чехії заробити понад 600 млн євро – удвічі більше, ніж країна витратила на їх підтримку
29 вересня 2025, 18:44
На Київщині легковик врізався у маршрутку: один загиблий та вісім постраждалих
29 вересня 2025, 18:40
Аферист з Дніпропетровщини обікрав чоловіка на майже мійльон
29 вересня 2025, 18:35
У Карпатах рятувальники знайшли матір і її 14-річного сина, які заблукали на Говерлі
29 вересня 2025, 18:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »