Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Після року служби чоловік вирішив перетворити свої знання про охорону кордону на бізнес. Він знав маршрути патрулювання, особливості місцевості та графіки чергувань колег. За 9 тисяч доларів інспектор запропонував двом чоловікам переправити їх на власному авто до Молдови поза пунктами пропуску.

Інспектора затримали 24 вересня під час отримання грошей від "клієнтів".

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Затриманому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також правоохоронці встановлюють коло осіб, можливо причетних до оборудки.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили двох прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон. Військовослужбовці діяли окремо один від одного. Через посередників вони брали по 3-5 тисяч доларів з людини.