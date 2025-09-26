Фото: ОГП

В "Укрзалізниці" викрили схему, через яку компанія втратила понад 9 мільйонів гривень. Йдеться про регіональну філію "Одеська залізниця"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що у 2023 році начальники восьми станцій свідомо не оформлювали акти про затримку приватних вантажних вагонів, які залишалися на коліях понад дозволений термін. Це дозволяло компаніям уникати оплати за простій. У деяких випадках вагони стояли без руху більше місяця.

Дії посадовців спричинили значні збитки для "Укрзалізниці" – на понад 9 млн грн.

Усім вісьмом начальникам повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у підозрюваних та на станціях, вилучили документи, комп’ютери й телефони.

Наразі вирішується питання про запобіжний захід для фігурантів.

Нагадаємо, екскерівника "Львівської залізниці" підозрюють у зловживанні на 31 млн грн. Колишньому посадовцю загрожує до 6 років ув’язнення.