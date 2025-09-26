00:50  26 вересня
26 вересня 2025, 10:21

В Одесі доцентка-агентка ФСБ збирала дані про військових і коригувала удари

26 вересня 2025, 10:21
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
​​СБУ не дала втекти з України агентці ФСБ, яка працювала в Одесі. Вона передавала росіянам дані для коригування ударів по місту та намагалася вербувати українських військових

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Жінку затримали напередодні виїзду до ЄС, звідки вона планувала дістатися до Росії. При собі вона вже мала квитки на автобус.

Агенткою РФ виявилася 52-річна доцентка місцевого університету. Вона потрапила у поле зору російських спецслужб після того, як у забороненій соцмережі "ВКонтакте" закликала до захоплення Одещини.

В обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в одному з московських університетів.

Серед основних завдань жінки було виявлення місць тимчасової дислокації українських військових у межах Одеси.

Найбільше росіян цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади зі зброєю і боєприпасами ЗСУ. Щоб зібрати потрібні дані, агентка намагалася завоювати довіру українських військових, які жили поруч. Згодом отримала завдання завербувати їх у власну мережу інформаторів, через яку ФСБ планувала вести стеження за оборонцями південного регіону.

СБУ зірвала ці плани та затримала агентку. Під час обшуків у неї вилучили смартфон і планшет із підготовленими "звітами" для ФСБ.

Затриманій оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині затримали агентку РФ, яка збирала дані про оборону на Ізюмському напрямку. Завдання ворога виконувала 23-річна дівчина.

