25 сентября 2025, 11:14

На Харьковщине задержали агентку РФ, которая собирала данные об обороне на Изюмском направлении

25 сентября 2025, 11:14
Фото: СБУ
СБУ задержала в Харьковской области еще одну агентку РФ. Она собирала данные о позициях Сил обороны на Изюмском направлении – одном из важнейших на фронте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, россияне хотели использовать эту информацию для подготовки наступления и прорыва обороны.

Задачу врага выполняла 23-летняя местная безработная жительница. Она попала в поле зрения россиян еще во время оккупации громады в начале полномасштабного вторжения. В мае этого года спецслужбы РФ снова вышли с ней на связь и пообещали "легкие деньги" за сбор данных о местах дислокации украинских военных вблизи фронта.

Фигурантка обходила территорию и пыталась незаметно снимать объекты, где, по ее мнению, размещались подразделения Сил обороны.

Для прикрытия агентка выдумала легенду, что якобы посещает родственников в зоне боевых действий.

СБУ задержала предательницу и изъяла смартфон, на котором находились скриншоты Google-карт с отмеченными потенциальными "целями" для ударов россиян.

Агентке объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госмена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Херсоне еще одного агента ФСБ. Им оказался 26-летний медбрат городской больницы, завербованный российскими спецслужбами. Он корректировал удары врага по городу и его окрестностям.

Харьковская область агент рф СБУ задержание наступление российская армия
