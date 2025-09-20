Росіяни вдарили по Одещині: зруйнований склад на фермі, виникла пожежа
Вночі 20 вересня російські війська атакували Одеську область
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок атаки загорілося складське приміщення фермерського господарства та була зруйнована будівля зі сільськогосподарською технікою.
Пожежу загасили рятувальники і добровольці.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Сили ППО збили або подавили 583 повітряні цілі.
