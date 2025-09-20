Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки загорілося складське приміщення фермерського господарства та була зруйнована будівля зі сільськогосподарською технікою.

Пожежу загасили рятувальники і добровольці.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Сили ППО збили або подавили 583 повітряні цілі.