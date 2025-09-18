Фото: поліція

ДТП сталася ввечері 17 вересня на вулиці Січових Стрільців у Ізмаїлі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Легковик під керуванням 47-річного чоловіка наїхав на двох пішоходів – чоловіків 37 та 48 років, які перетинали дорогу. Обох із травмами доправили до лікарні.

У водія виявили ознаки сп’яніння. Для перевірки в нього взяли біологічні зразки.

Чоловіка затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Водієві загрожує до 8 років ув’язнення.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, вдень 16 вересня на Львівщині позашляховик з'їхав з дороги та перекинувся. Водій загинув на місці.