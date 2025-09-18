На Одещині п’яний водій збив двох пішоходів
ДТП сталася ввечері 17 вересня на вулиці Січових Стрільців у Ізмаїлі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Легковик під керуванням 47-річного чоловіка наїхав на двох пішоходів – чоловіків 37 та 48 років, які перетинали дорогу. Обох із травмами доправили до лікарні.
У водія виявили ознаки сп’яніння. Для перевірки в нього взяли біологічні зразки.
Чоловіка затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Водієві загрожує до 8 років ув’язнення.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, вдень 16 вересня на Львівщині позашляховик з'їхав з дороги та перекинувся. Водій загинув на місці.
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Заплатила за неіснуюче авто: на Прикарпатті шахрай "заробив" на жінці майже 100 тисяч
18 вересня 2025, 14:15На Донеччині 10-річний хлопчик понад рік доглядав за лежачими братами – розпочато розслідування
18 вересня 2025, 14:15$10 тисяч за людину: у Польщі викрили схему перевезення ухилянтів у локомотивах
18 вересня 2025, 13:49На Полтавщині викрили юнаків, які підпалювали автівки
18 вересня 2025, 13:37Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
18 вересня 2025, 13:27Харківські аграрії можуть отримати допомогу через Державний аграрний реєстр
18 вересня 2025, 13:15Звання Героя України для Андрія Парубія: Рада підтримала звернення до Зеленського
18 вересня 2025, 12:46Завершено розслідування щодо екс-очільника Одеського ТЦК: в чому його підозрюють
18 вересня 2025, 12:28На Полтавщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево: є постраждалий
18 вересня 2025, 12:13Дрони атакували завод "Газпрому" в Башкортостані: спалахнула масштабна пожежа
18 вересня 2025, 11:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів