Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter врізався у вантажівку, що їхала попереду, після чого з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії отримали травми водій мікроавтобуса та двоє пасажирів – жінка та дівчинка, громадянки іншої країни. Усіх постраждалих госпіталізували.

Зазначається, що у госпіталізованого водія Mercedes візьмуть біозразки для перевірки на стан сп’яніння. Водія вантажівки перевірили одразу – він був тверезий.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

