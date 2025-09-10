13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
07:20  10 вересня
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкону
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 11:17

На Одещині мікроавтобус з’їхав у кювет після зіткнення з вантажівкою: троє постраждалих

10 вересня 2025, 11:17
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 10 вересня біля села Шеметове Березівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter врізався у вантажівку, що їхала попереду, після чого з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії отримали травми водій мікроавтобуса та двоє пасажирів – жінка та дівчинка, громадянки іншої країни. Усіх постраждалих госпіталізували.

Зазначається, що у госпіталізованого водія Mercedes візьмуть біозразки для перевірки на стан сп’яніння. Водія вантажівки перевірили одразу – він був тверезий.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, ввечері 8 вересня у Дніпрі зіткнулися три авто. Внаслідок ДТП постраждали 14-річна пасажирка та 16-річний пішохід.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Одеська область постраждалі мікроавтобус
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
На Одещині прикордонники затримали зловмисників, які намагалися переправити до Молдови чоловіків призовного віку
10 вересня 2025, 14:57
Це була провокація. Такою є офіційна оцінка Польщі й НАТО, і вона є правильною
10 вересня 2025, 14:39
На свободі без застави: ексголова МСЕК Тетяна Крупа не внесла 20 мільйонів
10 вересня 2025, 14:27
Матір полковника ДБР, яка заробляла 10 тисяч гривень на місяць, придбала земельну ділянку за 7 мільйонів
10 вересня 2025, 14:15
Після обшуків у Німеччині колишній заступник голови Офісу президента Шурма переїхав в іншу країну
10 вересня 2025, 13:58
Зухвала атака Росії на Польщу може мати на меті вирішення відразу кількох завдань
10 вересня 2025, 13:51
Вбивство школярів на Вінниччині: вбивцею виявився вчитель
10 вересня 2025, 13:50
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10 вересня 2025, 13:15
Полковник ДБР під час війни придбав квартиру в Києві за 14 мільйонів
10 вересня 2025, 13:09
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
10 вересня 2025, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »