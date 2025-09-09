Фото: поліція

Поліція завершила розслідування справи про знущання над 12-річним хлопцем у Білгород-Дністровському районі. До суду передали обвинувальні акти щодо двох юнаків віком 16 і 17 років

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 17-річний юнак вирішив "провчити" 12-річного знайомого за образливі висловлювання. Разом із 16-річним товаришем вони заманили хлопця в недобудовану будівлю. Старший підліток бив і залякував хлопця ножем, кидав у нього предметами та не дозволяв піти. Усе це його друг знімав на телефон, підбурюючи нападника.

Правоохоронці вилучили речові докази, зокрема ніж, яким користувався підліток. Експертиза встановила, що це холодна зброя.

Старшого юнака взяли під варту, молодшого відправили під цілодобовий домашній арешт.

Обом інкримінують катування, скоєне групою осіб. Старшому також – незаконне позбавлення волі, носіння холодної зброї без дозволу, погрози вбивством та побої.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальні акти направлені до суду. За скоєне юнакам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася в Білгород-Дністровському районі наприцінці травня цього року. Про побиття хлопця поліція дізналася після того, як в одній із соцмереж було опубліковане відео, зроблене одним із фігурантів на місці події.