На Одещині киянка на Lexus збила на смерть чоловіка
Смертельна ДТП сталася в неділю, 7 вересня, на трасі Одеса–Рені у селищі Сарата Білгород-Дністровського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Близько опівночі 57-річна киянка за кермом Lexus збила 74-річного місцевого жителя, який йшов по дорозі у зустрічному напрямку. Чоловік загинув ще до приїзду "швидкої".
Водійка не постраждала. Перевірка показала, що вона була твереза.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, 7 вересня у Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan. Від отриманих травм дві людини загинули на місці.
