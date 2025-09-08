Фото: поліція

Смертельна ДТП сталася в неділю, 7 вересня, на трасі Одеса–Рені у селищі Сарата Білгород-Дністровського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько опівночі 57-річна киянка за кермом Lexus збила 74-річного місцевого жителя, який йшов по дорозі у зустрічному напрямку. Чоловік загинув ще до приїзду "швидкої".

Водійка не постраждала. Перевірка показала, що вона була твереза.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує всі обставини події.

